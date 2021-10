La Terra potrebbe essere circondata da un grande tunnel magnetico (Di sabato 16 ottobre 2021) Il cielo è sorprendente comunque lo si guardi, soprattutto quando gli strumenti scientifici si spingono là dove i nostri occhi non possono vedere. Ora, un nuovo studio afferma che la Terra e tutto il Sistema Solare potrebbero essere avvolti da un gigantesco tunnel magnetico, visibile a frequenze radio. Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 16 ottobre 2021) Il cielo è sorprendente comunque lo si guardi, soprattutto quando gli strumenti scientifici si spingono là dove i nostri occhi non possono vedere. Ora, un nuovo studio afferma che lae tutto il Sistema Solareroavvolti da un gigantesco, visibile a frequenze radio.

Advertising

_AliveUniverse : Un nuovo studio afferma che la #Terra e tutto il #SistemaSolare potrebbero essere avvolti da un gigantesco #tunnel… - ninocortesi : RT @ninocortesi: Si vivrebbe meglio con un reddito di base di 2000 euro, versato ad ogni persona sulla terra, ogni mese, per tutta la vita… - ninocortesi : Si vivrebbe meglio con un reddito di base di 2000 euro, versato ad ogni persona sulla terra, ogni mese, per tutta… - five_stelle : @Luke2014 @SonoJu29ro @beppe_grillo Sono stati fatti studi che mettendo un certo quantitativo di pannelli solari ne… - Michele00410624 : Un gigante gassoso, come Giove, può sopravvivere all'espansione e poi al collasso della stella, continuando a orbit… -