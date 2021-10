La classe del futuro vista dagli studenti. Uno studio e 8.500 casi (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono figli dei Millennials, i primi a essere nati interamente nel XXI secolo (tra il 2010 e il 2020). È la generazione Alfa, ben nota agli studiosi di marketing per il fatto di rappresentare il target di consumatori di domani, ma meno studiata dalla politica che, invece, proprio dalla sua visione di futuro dovrebbe trarre ispirazione. Se li ascolti, come ha fatto il progetto educativo “Ora di futuro” promosso da Generali Italia e The Human Safety Net, i bambini delle scuole elementari – perché è questa la generazione Alfa – ti dicono che vorrebbero vivere in aule più innovative, in cui le tecnologie digitali li aiutino a relazionarsi con il mondo e a viaggiare con la fantasia. Sognano tablet in grado di tradurre più lingue contemporaneamente, ma vorrebbero anche cortili con animali di cui prendersi cura e orti in cui coltivare prodotti ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono figli dei Millennials, i primi a essere nati interamente nel XXI secolo (tra il 2010 e il 2020). È la generazione Alfa, ben nota aglisi di marketing per il fatto di rappresentare il target di consumatori di domani, ma meno studiata dalla politica che, invece, proprio dalla sua visione didovrebbe trarre ispirazione. Se li ascolti, come ha fatto il progetto educativo “Ora di” promosso da Generali Italia e The Human Safety Net, i bambini delle scuole elementari – perché è questa la generazione Alfa – ti dicono che vorrebbero vivere in aule più innovative, in cui le tecnologie digitali li aiutino a relazionarsi con il mondo e a viaggiare con la fantasia. Sognano tablet in grado di tradurre più lingue contemporaneamente, ma vorrebbero anche cortili con animali di cui prendersi cura e orti in cui coltivare prodotti ...

