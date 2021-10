Juric recupera Belotti e Zaza: “A Napoli serve partita top” (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – “Già dal campionato scorso hanno alzato il livello, con Spalletti hanno sempre vinto. Possono segnare in tutti i modi, servirà una partita al top e speriamo che vada bene“: così il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia della trasferta a Napoli. Con Sanabria che deve ancora rientrare dal Sud America, in attacco i granata possono di nuovo contare sui recuperati Zaza e Belotti. “Questo è un problema, noi allenatori dobbiamo conviverci ma è difficile preparare le partite in questo modo – la riflessione dell’allenatore sul rientro tardivo del paraguayano dalla Nazionale –, ma possiamo contare su Simone e Andrea: partono alla pari dal punto di vista fisico e potranno cominciare a darci un buon contributo, penso che vedremo il vero Gallo dopo la ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – “Già dal campionato scorso hanno alzato il livello, con Spalletti hanno sempre vinto. Possono segnare in tutti i modi, servirà unaal top e speriamo che vada bene“: così il tecnico del Torino, Ivan, alla vigilia della trasferta a. Con Sanabria che deve ancora rientrare dal Sud America, in attacco i granata possono di nuovo contare suiti. “Questo è un problema, noi allenatori dobbiamo conviverci ma è difficile preparare le partite in questo modo – la riflessione dell’allenatore sul rientro tardivo del paraguayano dalla Nazionale –, ma possiamo contare su Simone e Andrea: partono alla pari dal punto di vista fisico e potranno cominciare a darci un buon contributo, penso che vedremo il vero Gallo dopo la ...

Advertising

infoitsport : Probabili formazioni Napoli Torino/ Diretta tv, Juric recupera Belotti (Serie A) - sportli26181512 : Torino, Juric recupera un centrocampista: Buone notizie per Ivan Juric in vista della partita di...… - MondoNapoli : Torino, Juric recupera pedine in vista di Napoli: le ultime - - gazzettaGranata : Gazzetta dello Sport: “Juric recupera Belotti e Zaza” #TorinoFC #FVCG #SFT - _SiGonfiaLaRete : Torino, le ultime dall’allenamento odierno: Juric recupera capitan #Belotti e non l’ex Napoli Verdi -

Ultime Notizie dalla rete : Juric recupera Diretta/ Genoa Torino Primavera (risultato 0 - 0) streaming video tv: in campo, via! Probabili formazioni Napoli Torino/ Diretta tv, Juric recupera Belotti (Serie A) La situazione è leggermente meno positiva per un Torino comunque discreto, perché i granata piemontesi hanno 6 punti ...

Napoli, infortunio Petagna e Manolas: Le ultime. Lobotka rientra. Petagna e Manolas in dubbio per Napoli - Torino. Spalletti recupera Lobotka. Non saranno del match, invece, Malcuit ed Ounas ancora fermi ai box. PETAGNA ...per la sfida iterna contro i granata di Juric.

Torino, Juric recupera un centrocampista Calciomercato.com Torino: recuperati Belotti e Zaza per Napoli, 'sono pari' "Già dal campionato scorso hanno alzato il livello, con Spalletti hanno sempre vinto. Possono segnare in tutti i modi, servirà una partita al top e speriamo che vada bene": così il tecnico del Torino, ...

Calcio: Torino recupera Belotti e Zaza per Napoli, ‘sono pari’ (ANSA) – TORINO, 16 OTT – “Già dal campionato scorso hanno alzato il livello, con Spalletti hanno sempre vinto. Possono segnare in tutti i modi, servirà una partita al top e speriamo che vada bene”: c ...

Probabili formazioni Napoli Torino/ Diretta tv,Belotti (Serie A) La situazione è leggermente meno positiva per un Torino comunque discreto, perché i granata piemontesi hanno 6 punti ...Petagna e Manolas in dubbio per Napoli - Torino. SpallettiLobotka. Non saranno del match, invece, Malcuit ed Ounas ancora fermi ai box. PETAGNA ...per la sfida iterna contro i granata di"Già dal campionato scorso hanno alzato il livello, con Spalletti hanno sempre vinto. Possono segnare in tutti i modi, servirà una partita al top e speriamo che vada bene": così il tecnico del Torino, ...(ANSA) – TORINO, 16 OTT – “Già dal campionato scorso hanno alzato il livello, con Spalletti hanno sempre vinto. Possono segnare in tutti i modi, servirà una partita al top e speriamo che vada bene”: c ...