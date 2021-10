Inter | Olimpico amaro | la Lazio ne fa tre all’ex Inzaghi

(Di sabato 16 ottobre 2021) Roma – L’di Simonecade all’contro la. I biancocelesti si impongono in rimonta 3-1 in una gara equilibrata ma abbastanza tesa.esce sconfitto contro la squadra del suo passato, dopo l’omaggio dei tifosi biancocelesti all’ingresso in campo con uno striscione: “22 anni con i nostri colori non si dimenticano, grazie Simone”. I nerazzurri non trovano quindi punti pesanti per proseguire l’inseguimento al Napoli capolista e restano fermi a 17 punti mentre ladi Sarri sale a 14, riscattandosi dopo lo scivolone di Bologna. Il match All’i nerazzurri passano in vantaggio al 10? su rigore. Contatto tra Hysaj e Barella, che crolla nell’area biancoceleste. Perisic dal dischetto non sbaglia, 0-1. Lareagisce ...

Serie A, ottava giornata. L'di Simone Inzaghi cade all'contro la Lazio nel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti si impongono in rimonta 3 - 1 in una gara equilibrata ma ...Ritorno più amaro all'Simone Inzaghi non poteva immaginarlo, malgrado la bellissima accoglienza della Curva nord prima del via. Ma alla fine trionfa in rimonta la Lazio e l'perde la prima gara in campionato, ...Dopo aver terminato il primo tempo in vantaggio grazie a un rigore di Perisic, la squadra di Sarri ribalta il match con un penalty di Immobile, un discusso gol del fantasista brasiliano e Milinkovic S ...Lazio-Inter, ecco perché il gol di Felipe Anderson che ha acceso una rissa in campo, è stato convalidato. Lazio-Inter, rissa dopo il gol © . Clima tesissimo e roven ...