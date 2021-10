Ignazio Moser | pace fatta con Francesco Monte?

Leggi su solodonna

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ormai sono passati quattro anni da quell’incontro, avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip, tra, all’epoca fidanzato di Cecilia Rodriguez, che lo stava lasciando in diretta televisiva. Ora sembra che tra i due ex contendenti sia arrivata la: come l’ha presa Cecilia? Sono già passati quattro anni da uno dei momenti iconici della storia del Grande Fratello Vip, quando nella casa si Articolo completo: dal blog SoloDonna