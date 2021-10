Green pass: Marin-Romani, 'solidarietà a Segre per vergognosi attacchi' (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Esprimiamo tutta la nostra solidarietà, anche a nome dei deputati e dei senatori di Coraggio Italia, alla senatrice Liliana Segre, per i vergognosi attacchi di cui è stata oggetto. Quelle offese colpiscono la memoria, la storia e la dignità del popolo italiano. E dimostrano, se ce ne fosse stato bisogno, che la violenza e l'odio ben poco hanno a che fare con la libertà". Lo sottolineano il capogruppo alla Camera, Marco Marin, e il capo delegazione al Senato, Paolo Romani, di Coraggio Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Esprimiamo tutta la nostra, anche a nome dei deputati e dei senatori di Coraggio Italia, alla senatrice Liliana, per idi cui è stata oggetto. Quelle offese colpiscono la memoria, la storia e la dignità del popolo italiano. E dimostrano, se ce ne fosse stato bisogno, che la violenza e l'odio ben poco hanno a che fare con la libertà". Lo sottolineano il capogruppo alla Camera, Marco, e il capo delegazione al Senato, Paolo, di Coraggio Italia.

