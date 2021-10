FIFA 22 PRO CLUB, bug diffusi anche su PC e altre versioni (Di sabato 16 ottobre 2021) Qualche giorno fa abbiamo parlato di un problema riscontrato dalla totalità dei nostri utenti che hanno provato ad avviare partite PRO CLUB in FIFA 22 su Stadia. Il bug più fastidioso riguarda il matchmaking, fallato a tal punto da rendere quasi impossibile trovare amici “nelle partite al volo”. Abbiamo poi problemi con i colori delle divise, nelle poche partite trovate spesso si viene sbattuti fuori o ti ritrovi magari a giocare 5vs1. altre volte invece si rimane bloccati nella lobby del CLUB mentre i nostri amici stanno giocando oppure capita che il controller si scolleghi da un momento all’altro. Per finire il contatore degli utenti non segna mai il vero: a volte troviamo più di 10mila giocatori online senza riuscire a giocare, altre volte segna 0 e troviamo magicamente una partita. Alcuni ... Leggi su g-stadia (Di sabato 16 ottobre 2021) Qualche giorno fa abbiamo parlato di un problema riscontrato dalla totalità dei nostri utenti che hanno provato ad avviare partite PROin22 su Stadia. Il bug più fastidioso riguarda il matchmaking, fallato a tal punto da rendere quasi impossibile trovare amici “nelle partite al volo”. Abbiamo poi problemi con i colori delle divise, nelle poche partite trovate spesso si viene sbattuti fuori o ti ritrovi magari a giocare 5vs1.volte invece si rimane bloccati nella lobby delmentre i nostri amici stanno giocando oppure capita che il controller si scolleghi da un momento all’altro. Per finire il contatore degli utenti non segna mai il vero: a volte troviamo più di 10mila giocatori online senza riuscire a giocare,volte segna 0 e troviamo magicamente una partita. Alcuni ...

