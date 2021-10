«Dopo gli scacchi divento la Regina della swinging London» (Di sabato 16 ottobre 2021) «Quando vado a lavorare a Los Angeles ogni tanto incrocio ancora questi enormi cartelloni pubblicitari dove ci sono io, davanti a una scacchiera, che guardo i passanti. Vedo la mia faccia e mi viene un colpo, poi provo un brivido dietro la schiena e mi dico: calmati, va tutto bene! Ancora oggi vedermi là sopra è un'esperienza surreale». Anya Taylor-Joy racconta le emozioni che l'hanno travolta per essersi trasformata, nell'arco di pochi giorni lo scorso ottobre, da giovane attrice come tante, con apparizioni in film come Split e Barry o serie tv come Peaky Blinders, a star planetaria grazie al ruolo dell'orfana di talento Beth Harmon nella serie Netflix La Regina degli scacchi. «Ricordo la lavorazione con grande gioia, perché tutti abbiamo partecipato con passione, ma sinceramente nessuno di noi immaginava che uno show su una bambina ... Leggi su panorama (Di sabato 16 ottobre 2021) «Quando vado a lavorare a Los Angeles ogni tanto incrocio ancora questi enormi cartelloni pubblicitari dove ci sono io, davanti a unaera, che guardo i passanti. Vedo la mia faccia e mi viene un colpo, poi provo un brivido dietro la schiena e mi dico: calmati, va tutto bene! Ancora oggi vedermi là sopra è un'esperienza surreale». Anya Taylor-Joy racconta le emozioni che l'hanno travolta per essersi trasformata, nell'arco di pochi giorni lo scorso ottobre, da giovane attrice come tante, con apparizioni in film come Split e Barry o serie tv come Peaky Blinders, a star planetaria grazie al ruolo dell'orfana di talento Beth Harmon nella serie Netflix Ladegli. «Ricordo la lavorazione con grande gioia, perché tutti abbiamo partecipato con passione, ma sinceramente nessuno di noi immaginava che uno show su una bambina ...

Advertising

CarloCalenda : Fare politica non è fare rumore, passando il tempo a spostare il confine tra destra e sinistra a proprio comodo. Do… - AngeloCiocca : Dopo giorni di duri attacchi da #sinistra contro il #centrodestra ecco che, come spesso accade, proprio gli… - fanpage : Il giudice ha confermato l'arresto. Roberto Fiore, Giuliano Castellino e gli altri esponenti del partito di estrema… - marialetiziama9 : RT @Yi_Benevolence: Tag da usare per diffondere internazionalmente le notizie sulle proteste in Italia. (Togliete gli spazi dopo la chiocci… - AndreAF666 : RT @CarloCalenda: Fare politica non è fare rumore, passando il tempo a spostare il confine tra destra e sinistra a proprio comodo. Dopo Dra… -