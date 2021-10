Cosenza- Frosinone 1-1 | pareggio combattuto per i ciociari

(Di sabato 16 ottobre 2021) Oggi 16 Ottobre 2021 nello Stadio San Vito alle ore 16:15 si è disputata la partitadi Serie B. La squadra di casa va subito in vantaggio momentaneo grazie ad un fallo sotto porta degli ospiti che causa un rigore. Nel secondo tempo ilinvece pareggia i conti ma non riesce a trovare la rete della vittoria definitiva. Il match è statoma ihanno sbagliato davvero molto, anche ilha concesso qualcosa ma è stata più lucida.: formazioni e dove vederla: formazioni ufficiali(3-5-2): Vigorito, Tiritello, Rigione, Pirrello, Situm, Carraro, Palmiero, Boultam, Corsi, Gori, Caso. Allenatori: ...

Advertising

ParmaLiveTweet : Serie B, il Perugia supera il Brescia. Parità tra Cosenza e Frosinone - CosenzaChannel : ???? #COSENZACALCIO | Le #pagelle rossoblù dopo #CosenzaFrosinone - LaCnews24 : Calcio CalabriaGori illude il Cosenza, ma il Frosinone stoppa i Lupi (1-1) #calabrianotizie #newscalabria - Alessio_Porcu : Il Frosinone a due velocità raggiunge il pari a Cosenza - realm9988 : RT @SerieA_2021: FINALES #SerieB ?Cosenza 1-1 Frosinone ?Perugia 1-0 Brescia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cosenza Frosinone

ROMA - Dopo i quattro anticipi delle 14 l'8ª giornata di Serie B va avanti con altre due gare alle 16.15. Ildi Grosso impatta 1 - 1 in casa del, mentre il Brescia di Inzaghi non esce indenne dal "Curi": vince il Perugia 1 - ...Commenta per primo1 - 1, il tabellinoDurante il match tra Cosenza e Frosinone ci sono stati attimi di apprensione per uno scontro avvenuto tra compagni ...Partita di lotta e sofferenza per i rossoblu che passano in vantaggio con un rigore di Gori. Nella ripresa il pari di Novakovich ...