Cantieri aperti, meno posteggi e scuole: stress infinito tra via Montebello e via Veneto (Di sabato 16 ottobre 2021) ANCONA - Da una parte il cantiere dell'ex Stracca, dall'altra i lavori di manutenzione delle reti idriche che Viva Servizi sta eseguendo davanti alla scuola media Leopardi. È dalla fine di settembre ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 16 ottobre 2021) ANCONA - Da una parte il cantiere dell'ex Stracca, dall'altra i lavori di manutenzione delle reti idriche che Viva Servizi sta eseguendo davanti alla scuola media Leopardi. È dalla fine di settembre ...

Advertising

kapomax6 : @_cieloitalia @giorgio757 con tutti i cantieri aperti ???? - carlo112244 : RT @LaNotiziaTweet: Via l’insegna del Bar Moccia. L’ultimo schiaffo della #Raggi ai clan. La sindaca uscente sempre in trincea per la legal… - majicojr : @Maicuntent1986 capirlo fino ad un certo punto, noi siamo un'impresa edile e al momento abbiamo 14 cantieri aperti,… - primogiornale : Sono state installate nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre le prime impalcature per il ripristino del… - supertrampAle : RT @cesareporto: @p_episcopo @chiarabarbagli Ho all'attualità 9 cantieri aperti, con circa una 50ina di persone che ci lavorano fra le vari… -