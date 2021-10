Ballottaggi, nel Lazio il Viminale già annuncia i nuovi sindaci (Di sabato 16 ottobre 2021) Clamoroso errore da parte del Ministero dell’Interno. Sul portale ‘Eligendo’, messo a punto dalla Direzione centrale dei servizi elettorali e usato durante le elezioni per fornire informazioni in tempo reale su affluenze e scrutini, sono già apparsi ‘vincitori’ e percentuali di voto di alcune città del Lazio dove per i Ballottaggi si voterà solo il 17 e il 18 ottobre. L’errore è stato subito corretto, ma i colleghi de ‘La Repubblica’ – in particolare Clemente Pistilli – sono stati scaltri e hanno scovato l’errore. LEGGI ANCHE –> Secondo Di Maio, il risultato del secondo turno dei voti sono la miglior risposta a Di Battista Tra i vincitori annunciati per errore c’è Vincenzo Zaccheo, indicato come sindaco eletto a Latina con 34.861 preferenze al secondo turno (il 51%), contro i 33.494 voti per il primo cittadino uscente Damiano ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 16 ottobre 2021) Clamoroso errore da parte del Ministero dell’Interno. Sul portale ‘Eligendo’, messo a punto dalla Direzione centrale dei servizi elettorali e usato durante le elezioni per fornire informazioni in tempo reale su affluenze e scrutini, sono già apparsi ‘vincitori’ e percentuali di voto di alcune città deldove per isi voterà solo il 17 e il 18 ottobre. L’errore è stato subito corretto, ma i colleghi de ‘La Repubblica’ – in particolare Clemente Pistilli – sono stati scaltri e hanno scovato l’errore. LEGGI ANCHE –> Secondo Di Maio, il risultato del secondo turno dei voti sono la miglior risposta a Di Battista Tra i vincitoriti per errore c’è Vincenzo Zaccheo, indicato come sindaco eletto a Latina con 34.861 preferenze al secondo turno (il 51%), contro i 33.494 voti per il primo cittadino uscente Damiano ...

