Ballottaggi | dietrofront del Viminale | nei seggi nessun obbligo del Green pass per presidenti e scrutatori Chi deve averlo

(Di sabato 16 ottobre 2021) Diramata ieri, 15 ottobre, una circolare del ministero dell’Interno che garantisce «la continuità delle funzioni svolte» dadio in vista dei. Nonostante l’introduzione dell’disul luogo di lavoro, per chi ricoprirà queste due funzioni domenica 17 e lunedì 18 ottobre non sarà necessario avere la certificazione verde Covid-19. Anche i rappresentanti di lista non sono tenuti a esibire il documento che attesta il completamento del ciclo vaccinale, la guarigione dal Coronavirus o la negatività a un tampone eseguito nelle 48 ore precedenti (72 ore se di tipo molecolare). Prima delle circolare, l’indicazione prevista per il secondo turno prevedeva che l’scattasse per tutti i lavoratori ...

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggi dietrofront

