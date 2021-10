Apple rimuove Quran, un’app per pregare con il Corano (Di sabato 16 ottobre 2021) Apple ha rimosso in Cina l’applicazione Quran Majeed, una delle più popolari al mondo per pregare con il Corano, accogliendo una richiesta dei funzionari di Pechino. Lo riporta la Bbc citando una conferma della Apple, che ha spiegato all’emittente che la Cina ha lamentato il fatto che l’app avesse ospitato testi religiosi illegali. È quanto riporta l’agenzia di stampa AdnKronos. LEGGI ANCHE –> Il deputato leghista diffonde una bufala sulla Boldrini: «Vuole il Corano nelle scuole» “Siamo tenuti a rispettare le leggi locali e a volte ci sono questioni complesse su cui potremmo non essere d’accordo con i governi”, si legge nella nota inviata dalla Apple per chiarire la sua politica sui diritti umani. Il governo cinese non ha risposto a una richiesta di commento della ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 16 ottobre 2021)ha rimosso in Cina l’applicazioneMajeed, una delle più popolari al mondo percon il, accogliendo una richiesta dei funzionari di Pechino. Lo riporta la Bbc citando una conferma della, che ha spiegato all’emittente che la Cina ha lamentato il fatto che l’app avesse ospitato testi religiosi illegali. È quanto riporta l’agenzia di stampa AdnKronos. LEGGI ANCHE –> Il deputato leghista diffonde una bufala sulla Boldrini: «Vuole ilnelle scuole» “Siamo tenuti a rispettare le leggi locali e a volte ci sono questioni complesse su cui potremmo non essere d’accordo con i governi”, si legge nella nota inviata dallaper chiarire la sua politica sui diritti umani. Il governo cinese non ha risposto a una richiesta di commento della ...

Apple rimuove Quran, un'app per pregare con il Corano | Giornalettismo

