Regno Unito, ucciso in un vicolo il deputato conservatore David Amess. Non si esclude la pista terroristica (Di venerdì 15 ottobre 2021) Saranno gli ufficiali del commando dell’Antiterrorismo della polizia inglese a indagare sulla morte di David Amess, il deputato conservatore morto oggi, 15 ottobre, dopo essere stato accoltellato durante un incontro con i cittadini nella chiesa metodista nella sua circoscrizione di Leigh-on-Sea, nell’Essex nel sud dell’Inghilterra. A riferirlo è il comandante della polizia dell’Essex, Ben-Julian Harrington, durante un punto stampa in cui l’agente ha confermato l’arresto del presunto aggressore, un giovane uomo di 25 anni. Secondo quanto riferito dal quotidiano britannico Daily Telegraph il presunto aggressore avrebbe origini somale. È stato mantenuto il massimo riserbo sull’identità del sospetto. Il comandante Harrington ha confermato che il giovane è stato fermato e «resta in custodia». Al momento, non si conosce il ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 ottobre 2021) Saranno gli ufficiali del commando dell’Antiterrorismo della polizia inglese a indagare sulla morte di, ilmorto oggi, 15 ottobre, dopo essere stato accoltellato durante un incontro con i cittadini nella chiesa metodista nella sua circoscrizione di Leigh-on-Sea, nell’Essex nel sud dell’Inghilterra. A riferirlo è il comandante della polizia dell’Essex, Ben-Julian Harrington, durante un punto stampa in cui l’agente ha confermato l’arresto del presunto aggressore, un giovane uomo di 25 anni. Secondo quanto riferito dal quotidiano britannico Daily Telegraph il presunto aggressore avrebbe origini somale. È stato mantenuto il massimo riserbo sull’identità del sospetto. Il comandante Harrington ha confermato che il giovane è stato fermato e «resta in custodia». Al momento, non si conosce il ...

