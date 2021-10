Penn Badgley di You sulla paternità nella serie e nella vita | “Da genitore è stato tutto più difficile”

(Di venerdì 15 ottobre 2021)di You è diventato papà contemporaneamenteche interpreta, insieme al suo personaggio in You di Netflix, ma laaffrontata sul set e quella lontano dalla telecamere gli sono parse esperienze completamente diverse.di You e sua moglie, Domino Kirke, hanno dato il benvenuto al loro primo figlio insieme l’anno scorso, un’esperienza che l’attore definisce “gioiosa”, a differenza di quella di Joe Goldberg: il viaggio verso la, però, gli ha quasi reso le cose più difficili nell’interpretazione della...

Advertising

ROBADADONNE : #YouNetflix è finalmente tornato con la #YOUSEASON3!?? - thauntingpotter : E FODA-SE O PENN BADGLEY TLG SKDKWKFJWKFKWFK - _browniescrive : Penso che Penn Badgley sia proprio bravo #YouNetflix - lessismoreeee : Ho una super mega crush per Penn Badgley e per la sua voce quindi - goldenvhar : ma quanto mi inquieta penn badgley penso nessun altro -

Ultime Notizie dalla rete : Penn Badgley

Dopo una lunga attesa durata quasi due anni, debutta oggi finalmente in streaming su Netflix la terza stagione di YOU , la serie thriller connei panni del disturbato stalker omicida Joe Goldberg. Questa volta potremo iniziare la maratona con la consapevolezza che YOU tornerà sicuramente per una quarta stagione , visto che la ...... nella fattispecie sul romanzo dal titolo You Love Me e, che mostrerà le vicissitudini dello stalker malato protagonista ed interpretato da, riconfermatosi in questo prodotto come ...You, la serie tv con Penn Badgley nei panni di uno stalker è tornata su Netflix dal 15 ottobre con la terza stagione.You 3 oggi su Netflix l'ultima stagione: a che ora esce, anticipazioni trama, il figlio di Joe e Love Henry, nuovi episodi, come era finito ...