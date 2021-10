Omicidio Ziliani, sentito in Procura anche il Sindaco di Temù (Di venerdì 15 ottobre 2021) , Giuseppe Pasina. Il motivo è approfondire le sue dichiarazioni alla stampa Ieri, giovedì 14 ottobre, Giuseppe Pasina, Sindaco di Temù è stato sentito dalla Procura di Brescia in merito all’Omicidio di Laura Ziliani. Per circa un’ora e mezza il primo cittadino ha risposto alle domande del pm Caty Bressanelli. Sul contenuto dell’interrogatorio non si hanno notizie, ma all’uscita della Procura, il Sindaco ha dichiarato: “È stato un confronto costruttivo, ma sul contenuto dell’interrogatorio non posso dire nulla”. Leggi anche: CASO Ziliani, SPUNTA LA PISTA SATANICA: SEGNI DI RITUALI IN UN CASOLARE Il Sindaco di Temù, fin dai primi giorni della scomparsa di Laura Ziliani ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) , Giuseppe Pasina. Il motivo è approfondire le sue dichiarazioni alla stampa Ieri, giovedì 14 ottobre, Giuseppe Pasina,diè statodalladi Brescia in merito all’di Laura. Per circa un’ora e mezza il primo cittadino ha risposto alle domande del pm Caty Bressanelli. Sul contenuto dell’interrogatorio non si hanno notizie, ma all’uscita della, ilha dichiarato: “È stato un confronto costruttivo, ma sul contenuto dell’interrogatorio non posso dire nulla”. Leggi: CASO, SPUNTA LA PISTA SATANICA: SEGNI DI RITUALI IN UN CASOLARE Ildi, fin dai primi giorni della scomparsa di Laura...

Advertising

361_magazine : Omicidio #Ziliani, sentito in Procura anche il Sindaco di Temù - CamuniCando : Omicidio Ziliani: il sindaco sentito un’ora e mezza in Procura - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: A #Pomeriggio5, le parole del medico di Laura Ziliani, che sarebbe morta dopo essere stata stordita da dei farmaci https:… - ilgiornale : L'omicidio di Laura Ziliani potrebbe avere una matrice satanica? Spuntano le messe nere dopo i presunti moventi eco… - __Guaranteed : Menti deviate qualsiasi siano le persone che hanno in mente di uccidere qualcuno Rimangono tempi bui per la società… -