Nintendo Switch Online e Pacchetto Aggiuntivo, ecco quando esce ed il suo prezzo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nintendo, quasi silenziosamente, ha annunciato il prezzo e l'uscita per il suo prossimo livello di abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, che aggiunge i giochi Nintendo 64, i giochi Sega Mega Drive e l'accesso in bundle al nuovo DLC a pagamento Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise. Come riportato durante la diretta, Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise sarà anche incluso, senza costi aggiuntivi, in Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, la nuova iscrizione a Nintendo Switch Online che oltre ai servizi di base di Nintendo ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 ottobre 2021), quasi silenziosamente, ha annunciato ile l'uscita per il suo prossimo livello di abbonamento a, che aggiunge i giochi64, i giochi Sega Mega Drive e l'accesso in bundle al nuovo DLC a pagamento Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise. Come riportato durante la diretta, Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise sarà anche incluso, senza costi aggiuntivi, in, la nuova iscrizione ache oltre ai servizi di base di...

