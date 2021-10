Mondiale ogni due anni, la UEFA: «Ci opporremo fino a quando non prevarrà il buonsenso» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Attraverso un esponente che ha parlato ai taccuini di Reuters, la UEFA ha ribadito la sua posizione circa il Mondiale biennale Sta facendo molto discutere la proposta della FIFA di disputare un Mondiale ogni due anni. La UEFA, attraverso un esponente che ha parlato ai taccuini di Reuters, ha ribadito con fermezza la sua posizione. «Considerando che i club, le leghe, la UEFA e la CONMEBOL sono tutti contrari, è improbabile che rispettino il calendario della FIFA. La FIFA ha sostenuto che una Coppa del Mondo biennale porterebbe maggiori possibilità per i paesi di partecipare al torneo e che un processo di qualificazione semplificato, con meno pause per le nazionali, ridurrebbe i viaggi internazionali per i giocatori. La UEFA afferma che una Coppa del ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Attraverso un esponente che ha parlato ai taccuini di Reuters, laha ribadito la sua posizione circa ilbiennale Sta facendo molto discutere la proposta della FIFA di disputare undue. La, attraverso un esponente che ha parlato ai taccuini di Reuters, ha ribadito con fermezza la sua posizione. «Considerando che i club, le leghe, lae la CONMEBOL sono tutti contrari, è improbabile che rispettino il calendario della FIFA. La FIFA ha sostenuto che una Coppa del Mondo biennale porterebbe maggiori possibilità per i paesi di partecipare al torneo e che un processo di qualificazione semplificato, con meno pause per le nazionali, ridurrebbe i viaggi internazionali per i giocatori. Laafferma che una Coppa del ...

