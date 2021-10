Masters 1000 e Wta 1000 Indian Wells 2021: programma e orari venerdì 15 ottobre (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sul cemento statunitense di Indian Wells sta per arrivare il momento della verità. Nella giornata di venerdì 15 ottobre, spazio agli ultimi due quarti di finale del torneo maschile: Basilashvili contro Tsitsipas e Fritz contro Zverev. Poi la scena sarà dirottata sulle semifinali femminili: Ostapenko contro Azarenka e il penultimo atto inedito tra Jabeur e Badosa. programma e ordine di gioco Stadium 1 Dalle 20:00, Basilashvili vs Tsitsipas A seguire, Fritz vs Zverev Dalle 03:00, Azarenka vs Ostapenko A seguire, Jabeur vs Badosa SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sul cemento statunitense dista per arrivare il momento della verità. Nella giornata di15, spazio agli ultimi due quarti di finale del torneo maschile: Basilashvili contro Tsitsipas e Fritz contro Zverev. Poi la scena sarà dirottata sulle semifinali femminili: Ostapenko contro Azarenka e il penultimo atto inedito tra Jabeur e Badosa.e ordine di gioco Stadium 1 Dalle 20:00, Basilashvili vs Tsitsipas A seguire, Fritz vs Zverev Dalle 03:00, Azarenka vs Ostapenko A seguire, Jabeur vs Badosa SportFace.

