Marchisio | il retroscena di mercato | poteva cambiare squadra in A

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Claudioin occasione dell’evento Red a Milano ha parlato del suo passato. Il centrocampista è stato un’autentica bandiera della Juventus, ma due grandi club italiani hanno provato ad acquistarlo. Si tratta proprio delle due compagini milanesi, infatti sia Inter che Milan hanno effettuato un sondaggio per l’ex calciatore bianconero. Queste le dichiarazioni di Claudio: “Ho parlato sia con i rossoneri che con l’Inter. La mia storia però era a Torino, con la maglia della Juventus. La mia fede è sempre stata bianconera, ma ho avuto sempre grande rispetto del Milan”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

