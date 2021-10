Laura Chiatti su tutte le furie | “Profondamente addolorata” Ecco cosa è successo

Advertising

fanpage : Laura Chiatti non ci sta, la sua reazione al tapiro consengato ad #AmbraAngiolini dopo il tradmento di Max Allegri… - NotizieWeb : Lodovica Mairè Rogati sta con Ambra Angiolini #lodovicarogati #lodovicamairèrogati #iononcisto #striscialanotizia… - Italia_Notizie : Laura Chiatti si schiera al fianco di Ambra Angiolini e attacca Striscia la Notizia: “Tapiro gesto bieco e irrispet… - infoitcultura : Ambra e Allegri, bufera per il tapiro a Striscia. Laura Chiatti: «Servizio irrispettoso». Lucarelli: «Vanessa Incon… - infoitcultura : Dopo il tapiro a Ambra Laura Chiatti spiega a Striscia la differenza tra satira e cattivo gusto -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Chiatti

Francesca Barra,, Selvaggia Lucarelli e tante altre hanno voluto farle sentire la propria vicinanza. Non solo per la fine della storia d'amore con Massimiliano Allegri, ma anche per il ...Luisa Ranieri bacchetta il 'gesto orrendo';accenna ai diritti violati delle donne; Francesca Barra accusa, di fatto, Striscia di sessismo e di strisciante compiacimento a favore del '...Belen ha difeso la sua amica Ambra e ha criticato aspramente Striscia la notizia. Ha scritto infatti, un importante commento sui social. Anche la showgirl ...L'attrice e conduttrice, ex ragazza di "Non è la Rai", è stata "investita" da un'ondata di solidarietà e sostegno dopo la consegna del Tapiro d'oro, da parte di Valerio Staffeli, per il tradimento e l ...