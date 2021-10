(Di venerdì 15 ottobre 2021) 'Dobbiamo dimostrare al contribuente italiano che questa volta staremoall'uso che facciamo del loro capitale , questo è l'che ci sentiamo chiaro in testa'. Lo ha detto il...

Advertising

vlntnc : Atterrato a Bari il primo volo Ita Airways da Milano Linate. Il presidente Altavilla: compagnia non nasce per resta… - Libiapmcur : RT @MediasetTgcom24: Ita, il presidente Altavilla: attenti ai soldi dei contribuenti, è nostro obbligo #ita - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ita, il presidente Altavilla: attenti ai soldi dei contribuenti, è nostro obbligo #ita - MediasetTgcom24 : Ita, il presidente Altavilla: attenti ai soldi dei contribuenti, è nostro obbligo #ita - PremioAnima : Intervista di @askanews_ita a Luigi Abete Presidente #premioanima2021 e Presidente di #bnlbnpparibas… -

Ultime Notizie dalla rete : Ita presidente

Lo ha detto ildi, Alfredo Altavilla, nel corso della presentazione della nuova compagnia di bandiera e dei futuri accordi con altri vettori. Fro 15 - 10 - 21 12:47:52 (0297) 3 NNNN... questo è l'obbligo che ci sentiamo chiaro in testa' ha detto ildiAlfredo Altavilla. 'Questo deve essere il vero cambiamento di mentalità', ha aggiunto, sottolineando che 'non ...Stato: 15/10/2021 9:58 Un quarto di secolo dopo, l'Italia mette fine alla sua compagnia aerea, Alitalia. La nuova compagnia aerea statale ITA deve porre ...Un aereo tutto azzurro, con il logo Ita Airways in oro bianco, ali bianche, tricolore sulla coda. È questa la nuova livrea di Ita Airways, presentata nel corso della conferenza stampa ...