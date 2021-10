Advertising

Giorno_Brescia : Incidente a Isorella, investito da camion rifiuti: un morto -

(Brescia) - Un uomo di 92 anni è morto dopo essere stato investito da un camion dei rifiuti . L'è avvenuto nella mattina di oggi, venerdì 15 ottobre, a. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia stradale e dei carabinieri, che si stanno occupando dei rilievi. ...E' spirato nella tarda mattinata di venerdì all'ospedale Civile di Brescia il 92enne Bortolo Fasani, investito ada un camion per la raccolta dei rifiuti . Erano circa le 9 di venerdì mattina quando, nell'attraversare via Zamboni, l'anziano è stato travolto dal mezzo pesante. La dinamica dei fatti è al ...Le condizioni dell'uomo sono apparse da subito disperate. Soccorso in codice rosso, è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale ...Un triste epilogo. Il decesso dopo qualche ora dal ricovero in ospedale L'uomo di 92 anni investito questa mattina ad Isorella in via Alcide De Gasperi non ce l'ha fatta. Condizioni da subito apparse ...