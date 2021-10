Il consigliere Barillari "occupa" gli uffici della Regione Lazio. "Devono farmi uscire con la forza" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel giorno in cui scatta l'obbligo dei green pass la protesta del consigliere e della deputata Sara Cunial Leggi su rainews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel giorno in cui scatta l'obbligo dei green pass la protesta deldeputata Sara Cunial

Advertising

BCooperlo : @BarillariDav Davide, di' la verità. NON TE SEI CHIUSO DENTRO, è solo che NON TROVI LA PORTA. Vero? C'ho preso? A… - raspa90 : RT @ultimenotizie: 'Il 15 ottobre 2021: i libri di storia ricorderanno questa giornata come la Giornata della vergogna. Sono entrato nel mi… - Bambisandra1 : RT @ultimenotizie: 'Il 15 ottobre 2021: i libri di storia ricorderanno questa giornata come la Giornata della vergogna. Sono entrato nel mi… - AndreaFD68 : RT @ultimenotizie: 'Il 15 ottobre 2021: i libri di storia ricorderanno questa giornata come la Giornata della vergogna. Sono entrato nel mi… - Boske_DG : RT @ultimenotizie: 'Il 15 ottobre 2021: i libri di storia ricorderanno questa giornata come la Giornata della vergogna. Sono entrato nel mi… -