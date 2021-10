Green Pass, protesta in piazza Castello (Di venerdì 15 ottobre 2021) Giornata di mobilitazione contro il Green Pass anche a Torino, come nel resto d’Italia. Sotto la Mole sono diversi gli appuntamenti che si sono dati i contrari alla certificazione verde. Questa mattina in piazza Castello diverse centinaia di persone si sono radunate per l’iniziativa del comitato “Fronte del dissenso”. “Domani a Roma – ha detto uno speaker – vogliono fare una manifestazione contro il fascismo. Proprio quando stiamo subendo un fascismo ancora più importante”. Presente in piazza anche il giurista e candidato sindaca Ugo Mattei. Ciro Silvestri, sindacalista della Fisi, l’organizzazione che ha proclamato uno sciopero generale a partire da oggi, ha respinto l’etichetta di negazionista: “Noi non neghiamo l’esistenza della pandemia o la pericolosità del virus. Noi accusiamo la politica ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Giornata di mobilitazione contro ilanche a Torino, come nel resto d’Italia. Sotto la Mole sono diversi gli appuntamenti che si sono dati i contrari alla certificazione verde. Questa mattina indiverse centinaia di persone si sono radunate per l’iniziativa del comitato “Fronte del dissenso”. “Domani a Roma – ha detto uno speaker – vogliono fare una manifestazione contro il fascismo. Proprio quando stiamo subendo un fascismo ancora più importante”. Presente inanche il giurista e candidato sindaca Ugo Mattei. Ciro Silvestri, sindacalista della Fisi, l’organizzazione che ha proclamato uno sciopero generale a partire da oggi, ha respinto l’etichetta di negazionista: “Noi non neghiamo l’esistenza della pandemia o la pericolosità del virus. Noi accusiamo la politica ...

