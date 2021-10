Green pass, promotrice referendum: “Aderiamo simbolicamente a sciopero portuali” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Andremo nei porti o aderiremo in modo simbolico allo sciopero dei portuali, all’università astenendoci dalle lezioni o allo sciopero nazionale, dichiarato seppur non riconosciuto”. Lo annuncia all’Adnkronos Olga Milanese, avvocato membro del Comitato promotore del referendum per l’abolizione del Green pass, che guardando all’andamento della raccolta firme in dirittura d’arrivo al 30 ottobre afferma: “Non abbiamo ancora numeri precisi. La maggioranza dei comuni è ostativa rispetto alle nostre richieste di informazioni e spesso anche nei confronti dei firmatari. Solo circa il 30% ci ha fornito un quadro. Possiamo dire che in base a questi dati siamo alla metà del traguardo, ma ci sentiamo ostacolati nello svolgimento delle funzioni previste da uno strumento di democrazia diretta quale ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Andremo nei porti o aderiremo in modo simbolico allodei, all’università astenendoci dalle lezioni o allonazionale, dichiarato seppur non riconosciuto”. Lo annuncia all’Adnkronos Olga Milanese, avvocato membro del Comitato promotore delper l’abolizione del, che guardando all’andamento della raccolta firme in dirittura d’arrivo al 30 ottobre afferma: “Non abbiamo ancora numeri precisi. La maggioranza dei comuni è ostativa rispetto alle nostre richieste di informazioni e spesso anche nei confronti dei firmatari. Solo circa il 30% ci ha fornito un quadro. Possiamo dire che in base a questi dati siamo alla metà del traguardo, ma ci sentiamo ostacolati nello svolgimento delle funzioni previste da uno strumento di democrazia diretta quale ...

