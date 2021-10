Green Pass, primo poliziotto sospeso (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sicuramete ha battuto ogni record. A Verona c’è il primo poliziotto assente ingiustificato per non possesso del Green Pass, il cui obbligo è entrato in vigore oggi. L’agente è stato oggetto di un verbale di contestazione per assenza ingiustificata, poco dopo la mezzanotte, motivo per il quale è stato allontanato dal posto di lavoro e non riceverà remunerazione per la giornata lavorativa che lo vede, come da normativa, assente in giustificato. L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sicuramete ha battuto ogni record. A Verona c’è ilassente ingiustificato per non possesso del, il cui obbligo è entrato in vigore oggi. L’agente è stato oggetto di un verbale di contestazione per assenza ingiustificata, poco dopo la mezzanotte, motivo per il quale è stato allontanato dal posto di lavoro e non riceverà remunerazione per la giornata lavorativa che lo vede, come da normativa, assente in giustificato. L'articolo proviene da Forze Armate News.

