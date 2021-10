Esplosione in un albergo 5 stelle in Alto Adige: almeno 9 le persone ferite (Di venerdì 15 ottobre 2021) E' di nove feriti, di cui uno in gravi condizioni , il bilancio di un'incendio a seguito di una Esplosione avvenuta ieri sera in un hotel a 5 stelle ad Avelengo, l'hotel Mirabell, in Alto Adige. Con ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) E' di nove feriti, di cui uno in gravi condizioni , il bilancio di un'incendio a seguito di unaavvenuta ieri sera in un hotel a 5ad Avelengo, l'hotel Mirabell, in. Con ...

