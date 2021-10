(Di venerdì 15 ottobre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

Advertising

sportli26181512 : Eriksson: 'Il cuore di Simone batterà fortissimo. Invito ai laziali, applaudite': Eriksson: 'Il cuore di Simone bat… - LALAZIOMIA : #Calcio Eriksson: 'Il cuore di Simone batterà fortissimo e io invito i laziali: in piedi ad applaudire' - Gazzetta_it : Eriksson: 'Il cuore di Simone batterà fortissimo e io invito i laziali: in piedi ad applaudire' #SerieA - Ftbnews24 : ????? #Lazio-Inter, parla Eriksson: “I nerazzurri possono ripetersi, ma il mio cuore è biancoceleste” #Lazio verso… -

Ultime Notizie dalla rete : Eriksson cuore

La Gazzetta dello Sport

Nella sera più intensa, quella del ritorno a casa, c'è bisogno di una parola paterna: per Simone Inzaghi, Sven Gorannon è solo un mentore, ma uno di famiglia. In gioventù, come tanti, Simone è andato a bottega dal maestro svedese e ora è il 73enne Sven a mandargli una carezza a distanza: "Goditi questa ...soprattutto una questione di. Il legame di Simone Inzaghi con la Lazio partito nell'estate del 1999 e infrantosi il 27 ... Arrivò per far parte della squadra diche vinse il secondo ...La Juventus Women esce battuta di misura dalla splendida serata dell’Allianz Stadium di Torino. Le bianconere di Joe Montemurro giocano alla pari con le inglesi vicecampioni d’Europa, disputando una g ...Simone riprenderà la corsa in campionato con l'Inter all'Olimpico contro l'ex squadra con cui ha vinto dieci trofei tra campo e panchina ...