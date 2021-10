Ercolano, ritrovato lo scheletro di un fuggiasco. Franceschini: "Scoperta sensazionale" (Di venerdì 15 ottobre 2021) "E' una bellissima notizia, innanzitutto perché il ritrovamento è dovuto alla ripresa in questo luogo, dopo quasi un trentennio, degli scavi scientifici condotti dal personale tecnico del ministero", ha detto il ministro della Cultura Leggi su rainews (Di venerdì 15 ottobre 2021) "E' una bellissima notizia, innanzitutto perché il ritrovamento è dovuto alla ripresa in questo luogo, dopo quasi un trentennio, degli scavi scientifici condotti dal personale tecnico del ministero", ha detto il ministro della Cultura

