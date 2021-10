Cgil, partito Insieme: “parteciperemo idealmente a manifestazione di domani” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Insieme esprime la propria solidarietà e vicinanza all’intero movimento sindacale italiano in vista della manifestazione organizzata per sabato 16 ottobre organizzata per reagire e condannare l’assalto della sede dalla Cgil di Roma”. E’ quanto si legge in una lettera visionata dall’Adnkronos ed inviata oggi ai segretari confederali Cgil, Cisl e Uil dalla direzione nazionale di Insieme, nuovo partito politico laico e cattolico che si basa su valori come lavoro e famiglia, solidarietà e pace per cambiare l’Italia e l’Europa, che riguardo alla manifestazione di domani annuncia: “Signori segretari, tutti gli amici di Insieme parteciperanno idealmente alla vostra manifestazione di sabato prossimo nella ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021) “esprime la propria solidarietà e vicinanza all’intero movimento sindacale italiano in vista dellaorganizzata per sabato 16 ottobre organizzata per reagire e condannare l’assalto della sede dalladi Roma”. E’ quanto si legge in una lettera visionata dall’Adnkronos ed inviata oggi ai segretari confederali, Cisl e Uil dalla direzione nazionale di, nuovopolitico laico e cattolico che si basa su valori come lavoro e famiglia, solidarietà e pace per cambiare l’Italia e l’Europa, che riguardo alladiannuncia: “Signori segretari, tutti gli amici diparteciperannoalla vostradi sabato prossimo nella ...

Advertising

fanpage : Il giudice ha confermato l'arresto. Roberto Fiore, Giuliano Castellino e gli altri esponenti del partito di estrema… - lauraboldrini : Solidarietà alla CGIL di Jesi la cui sede è stata oggetto di un'intimidazione. La spirale di odio non va alimentat… - GiuseppeLeg : RT @fanpage: Il giudice ha confermato l'arresto. Roberto Fiore, Giuliano Castellino e gli altri esponenti del partito di estrema destra ind… - ConfaDaniele : @AlbertoCarrozzo @AlessanRed @DAVIDPARENZO Sarà che io non vedo come potrebbe spostare...semmai l'effetto l'hanno a… - italiaserait : Cgil, partito Insieme: “parteciperemo idealmente a manifestazione di domani” -