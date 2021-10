Carlotta Gilli, Guido Catalano ed Eugenio in via di gioia per la chiusura di campagna elettorale di Lo Russo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Anche per la Cerimonia di chiusura della campagna elettorale, Stefano Lo Russo sceglie la formula utilizzata nel corso di queste settimane: l’ascolto. “Siamo voluti tornare alle origini, girando per le strade, parlando con la gente. Oltre alle due sedie, ho portato con me anche una clessidra di 5 minut e un quaderno su cui ho annotato le proposte della gente e che consulteró se diventerò sindaco e voglio farlo anche questa sera con gli ospiti che ci sono venuti a trovare in piazza”. Sul palco con LoRusso, Carlotta Gilli, atleta olimpica e paralimpica, che in veste di ambasciatrice dello sport, ha chiesto che il nuovo sindaco presti maggiore attenzione verso tutte le discipline sportive: “Basta parlare solo di inclusione, è ora di applicarla. La prima cosa di cui ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Anche per la Cerimonia didella, Stefano Losceglie la formula utilizzata nel corso di queste settimane: l’ascolto. “Siamo voluti tornare alle origini, girando per le strade, parlando con la gente. Oltre alle due sedie, ho portato con me anche una clessidra di 5 minut e un quaderno su cui ho annotato le proposte della gente e che consulteró se diventerò sindaco e voglio farlo anche questa sera con gli ospiti che ci sono venuti a trovare in piazza”. Sul palco con Lo, atleta olimpica e paralimpica, che in veste di ambasciatrice dello sport, ha chiesto che il nuovo sindaco presti maggiore attenzione verso tutte le discipline sportive: “Basta parlare solo di inclusione, è ora di applicarla. La prima cosa di cui ...

