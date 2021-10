Calciomercato Juventus, Commisso: “Vlahovic? Rischiamo di perderlo a zero” (Di venerdì 15 ottobre 2021) I rinnovi, i procuratori e i costi di trasferimento Rocco Commisso ha parlato ad un meeting negli Stati Uniti, organizzato dal Financial Times. Il presidente della Fiorentina ha polemizzato su alcuni aspetti riguardanti il calcio europeo, in particolare, soffermandosi sulla vicenda Vlahovic, obiettivo di Calciomercato della Juventus: “Non è sostenibile il fatto che i costi dei trasferimenti e le commissioni dei procuratori provochino il fatto di perdere dei giocatori a zero. Questo è successo nella vicenda tra Milan e Donnarumma, così come nel caso di altri giocatori che ora sono al PSG e anche alla Fiorentina potrebbe capitare lo stesso con Vlahovic. Noi abbiamo dato a lui l’opportunità di dimostrare il suo valore in campo, tanto che ha segnato 20 gol, ma ora ci sono problemi ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) I rinnovi, i procuratori e i costi di trasferimento Roccoha parlato ad un meeting negli Stati Uniti, organizzato dal Financial Times. Il presidente della Fiorentina ha polemizzato su alcuni aspetti riguardanti il calcio europeo, in particolare, soffermandosi sulla vicenda, obiettivo didella: “Non è sostenibile il fatto che i costi dei trasferimenti e le commissioni dei procuratori provochino il fatto di perdere dei giocatori a. Questo è successo nella vicenda tra Milan e Donnarumma, così come nel caso di altri giocatori che ora sono al PSG e anche alla Fiorentina potrebbe capitare lo stesso con. Noi abbiamo dato a lui l’opportunità di dimostrare il suo valore in campo, tanto che ha segnato 20 gol, ma ora ci sono problemi ...

