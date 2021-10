Uomini e donne | anticipazioni oggi | è arrivata la cacciata di Joele Milan?

Leggi su solodonna

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Che cosa accadrà nella nuova puntata di, in programma per, giovedì 14 ottobre 2021? Il nuovo appuntamento con Maria De Filippi, le sue dame e i suoi cavalieri del Trono Over e tronistie corteggiatori / corteggiatrici del Trono Classico è come sempre alle 14.45 su Canale 5. Al centro dello studio potrebbero esserci Marcello e Ida e il tronista (ormai ex)Articolo completo: dal blog SoloDonna