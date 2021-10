Una donna è stata uccisa dal figlio di due anni mentre era in collegamento Zoom (Di giovedì 14 ottobre 2021) In Florida una donna è stata uccisa mentre era in diretta su Zoom. La dinamica ha dell’incredibile, dal momento che la mano dell’ assassino è quella del figlio, un bambino di soli due anni. LEGGI ANCHE > Giuseppe Di Tommaso de La Vita in Diretta ha ritrovato il piccolo Nicola donna uccisa in diretta Zoom: la dinamica La donna che ha perso la vita in quello che è a tutti gli effetti un incidente domestico aveva solo 21 anni e al momento dell’omicidio era collegata su Zoom con i suoi colleghi di lavoro. Come riporta il Messaggero, i colleghi presenti nella stanza virtuale hanno raccontato di aver prima sentito uno sparo, poi il bimbo piangere. A sparare è stato il ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 14 ottobre 2021) In Florida unaera in diretta su. La dinamica ha dell’incredibile, dal momento che la mano dell’ assassino è quella del, un bambino di soli due. LEGGI ANCHE > Giuseppe Di Tommaso de La Vita in Diretta ha ritrovato il piccolo Nicolain diretta: la dinamica Lache ha perso la vita in quello che è a tutti gli effetti un incidente domestico aveva solo 21e al momento dell’omicidio era collegata sucon i suoi colleghi di lavoro. Come riporta il Messaggero, i colleghi presenti nella stanza virtuale hanno raccontato di aver prima sentito uno sparo, poi il bimbo piangere. A sparare è stato il ...

