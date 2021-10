Rrahmani | Napoli top Koulibaly? Giocarci è un vantaggio per chiunque

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: KISS KISS - Napoli, Rrahmani: 'Seguiamo Spalletti, siamo un gruppo unito, è un privilegio giocare con Koulibaly, Osimhe… - newfaithless : @ilsidero Senti, SIMONE, io LAVORO e non sempre riesco a seguire al 100% i fatti dei miei uomini. Tu avevi il DOVER… - infoitsport : Napoli, un tifoso sbotta contro De Maggio: “Ma che domande fai a Rrahmani” - marinabeccuti : Napoli, Rrahmani: 'Sarà dura affrontare il Torino di Juric' - Torinogranatait : Napoli, Rrahmani: 'Sarà dura affrontare il Torino di Juric' -

Ultime Notizie dalla rete : Rrahmani Napoli

Tra le tante eccellenze deldi Spalletti , a punteggio pieno dopo le prime sette partite di campionato, c'è sicuramente Amir. " Siamo un gruppo molto forte e unito, seguiamo il gran lavoro del mister. Mi sto ...Sette vittorie consecutive in altrettante partite di campionato, ilprepara la sfida del Maradona di domenica alle 18 contro il Torino con l'obiettivo di ...avuto a disposizione, Osimhen ...Il difensore di Spalletti si è guadagnato la maglia da titolare: “Il campionato è iniziato benissimo, ma la strada è ancora lunga. Osimhen è in forma splendida” ...A Radio Goal, programma di Kiss Kiss, ha parlato il difensore del Napoli Amir Rrahmani, in vista della partita di domenica contro il Torino. "Mi sono subito trovato bene con i miei compagni ...