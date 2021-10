Regione Lazio | contrasto gioco d’azzardo | stanziati oltre 3 mln

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma –3 milioni di euro per contrastare ilpatologico. Questa la cifra che laha stanziato per la Manifestazione di Interesse rivolta alle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (Asp), presenti nel territorio regionale, per la realizzazione di interventi mirati e specifici per impedire il diffondersi del Gap. “Con questa iniziativa regionale vogliamo intervenire sul fenomeno con azioni trasversali in grado di coinvolgere tutti gli aspetti di un fenomeno multisfaccettato”, spiega l’assessore alle Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP Troncarelli. “Ilpatologico invade la vita delle persone che ne soffrono e delle loro famiglie, per questo vogliamo incentivare aiuti concreti predisponendo interventi di ...

La mostra è l'atto finale di un progetto partito più di un anno fa, che ha visto l'associazione "Il campo aps" rispondere e vincere un bando emesso dalla Regione Lazio (Direzione cultura, ...