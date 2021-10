Quei corpi senza vita in Libia gridano giustizia: c'è una Corte a l'Aia per quei criminali e i loro protettori (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una 'Norimberga' libica. A l'Aia, dove ha sede la Corte penale internazionale (Cpi). E' la Corte che giudica autori e mandanti di crimini di guerra e contro l'umanità. quei crimini che in Libia ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una 'Norimberga' libica. A l'Aia, dove ha sede lapenale internazionale (Cpi). E' lache giudica autori e mandanti di crimini di guerra e contro l'umanità.crimini che in...

