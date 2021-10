Pensione in anticipo grazie agli anni universitari: la proposta di Tridico per il riscatto della laurea (Di giovedì 14 ottobre 2021) Accedere al pensionamento anticipato grazie agli anni di formazione universitaria è possibile, e dal Presidente dell’Inps Pasquale Tridico è arrivata un’importante proposta per agevolare il riscatto della laurea. Ecco qual è l’ipotesi e quali sarebbero le questioni da affrontare prima di metterla in atto. Pensione anticipata con il riscatto di laurea: l’ipotesi In vista del “pensionamento” di Quota 100, in programma per il 31 dicembre 2021, durante l’audizione alla Commissione lavoro della Camera il Presidente dell’Inps ha proposto la gratuità del riscatto della laurea. Per i lavoratori che appartengono al ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Accedere al pensionamento anticipatodi formazionea è possibile, e dal Presidente dell’Inps Pasqualeè arrivata un’importanteper agevolare il. Ecco qual è l’ipotesi e quali sarebbero le questioni da affrontare prima di metterla in atto.anticipata con ildi: l’ipotesi In vista del “pensionamento” di Quota 100, in programma per il 31 dicembre 2021, durante l’audizione alla Commissione lavoroCamera il Presidente dell’Inps ha proposto la gratuità del. Per i lavoratori che appartengono al ...

