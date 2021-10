Milan, derby spagnolo per un pilastro rossonero! (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non solo la questione Romagnoli tiene banco in casa Milan, i fari sono puntati anche sulla vicenda del rinnovo di Kessiè. Le promesse estive dell’ivoriano di rinnovare non appena fossero terminate le olimpiadi sono svanite nel nulla, come nel nulla sembrano essere svanite le sue strabilianti prestazioni della scorsa stagione. Kesiè Milan mercatoLui ed il suo agente chiedono nonostante ciò almeno 8 milioni di euro a stagione ed il Milan pare non essere intenzionato a sborsare quella cifra per l’ivoriano. Ed ecco che arrivano delle sirene dalla Spagna su presunti interessamenti come quello di Real Madrid e Barcellona. A giugno si potrebbe aprire un clasico di mercato che vedrebbe coinvolti le due big spagnole per il centrocampista ex Atalanta. LEGGI ANCHE: Milan, un giocatore in scadenza vicino al ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non solo la questione Romagnoli tiene banco in casa, i fari sono puntati anche sulla vicenda del rinnovo di Kessiè. Le promesse estive dell’ivoriano di rinnovare non appena fossero terminate le olimpiadi sono svanite nel nulla, come nel nulla sembrano essere svanite le sue strabilianti prestazioni della scorsa stagione. KesièmercatoLui ed il suo agente chiedono nonostante ciò almeno 8 milioni di euro a stagione ed ilpare non essere intenzionato a sborsare quella cifra per l’ivoriano. Ed ecco che arrivano delle sirene dalla Spagna su presunti interessamenti come quello di Real Madrid e Barcellona. A giugno si potrebbe aprire un clasico di mercato che vedrebbe coinvolti le due big spagnole per il centrocampista ex Atalanta. LEGGI ANCHE:, un giocatore in scadenza vicino al ...

Advertising

capuanogio : #Maignan salterà 16 partite del #Milan prima del ritorno in campo che è stimato nel mese di gennaio: 12 di campiona… - Yuro_23 : RT @capuanogio: #Maignan salterà 16 partite del #Milan prima del ritorno in campo che è stimato nel mese di gennaio: 12 di campionato, comp… - BarrettaValerio : Stavolta il derby è quello di Milano, siamo nel 1957. Anche qui, rigore al 90': lo batte il Milan con Cucchiaroni.… - franser_real : RT @capuanogio: #Maignan salterà 16 partite del #Milan prima del ritorno in campo che è stimato nel mese di gennaio: 12 di campionato, comp… - lautaroiltoroo : RT @capuanogio: #Maignan salterà 16 partite del #Milan prima del ritorno in campo che è stimato nel mese di gennaio: 12 di campionato, comp… -