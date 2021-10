Libano: tv, un morto e 5 feriti in scontri a Beirut (Di giovedì 14 ottobre 2021) E' di un morto e di cinque feriti il bilancio provvisorio di spari di arma da fuoco a Beirut in scontri tra miliziani sciiti di Amal e l'esercito libanese. Lo riferiscono tv libanesi che citano fonti ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) E' di une di cinqueil bilancio provvisorio di spari di arma da fuoco aintra miliziani sciiti di Amal e l'esercito libanese. Lo riferiscono tv libanesi che citano fonti ...

Advertising

francescamorier : Intanto in #Libano un morto e 9 feriti negli scontri a fuoco a #Beirut durante le proteste delle organizzazioni sci… - Frab451 : RT @ROBZIK: #Libano: Spari a #Beirut durante una protesta. Almeno un morto e diversi feriti. - ROBZIK : #Libano: Spari a #Beirut durante una protesta. Almeno un morto e diversi feriti. - giornaleradiofm : Approfondimenti: Libano: tv, un morto e 5 feriti in scontri a Beirut: (ANSAmed) - BEIRUT, 14 OTT - E' di un morto e… - iconanews : Libano: tv, un morto e 5 feriti in scontri a Beirut -