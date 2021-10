La Russa dice che la Lega è più esposta al rischio di infiltrazioni neofasciste

(Di giovedì 14 ottobre 2021) «Noi con i neofascisti e il folclorismo nostalgico non abbiamo niente a che spartire, la sinistra si metta l’anima in pace»,al Foglio Ignazio Benito Maria La, vicepresidente del Senato, fondatore di Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni. «Movimenti come Forza Nuova fanno, volenti o nolenti, il gioco della sinistra che, abbandonate le battaglie storiche, parla soltanto di sbarchi, ius soli e ddl Zan. Con l’antifascismo di maniera questi signori s’illudono di colmare un vuoto di contenuti che è vuoto di idee». E, aggiunge, a essere piùaldifasciste è la, molto più di Fratelli d’Italia. Lanega la «connivenza», anche perché –– «noi con il fascismo abbiamo fatto i conti nella seconda metà del ...

A detta di Ignazio La, l'espulsione riguarderebbe il partito Alleanza Nazionale che non risulta più attivo dal 2009, salvo poi ritrovare il simbolo all'interno di quello di Fratelli d'Italia ...E, da ultimo, l'ingresso - già citato - nel cda della Delimobil, societàdi car sharing. Un ... Gualtierino al M5S, cerca Calenda e ottiene l'appoggio di Renzi In vista del ballottaggio per ...Agli Italiani 13 medaglie, grazie a laser e studio delle traiettorie. Lei è la mamma di una promessa: un infortunio in patria la portò a «sparare». Poi un dottorato su «prestazione e apprendimento» ...Dalla Ztl ai blocchi anti smog, dal suk ai Murazzi fino agli stadi: a confronto i progetti sui temi chiave di Torino ...