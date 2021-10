Green pass, Salvini: 'Non ci possono essere lavoratori che restano senza stipendio' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Milano, 14 ottobre 2021 'Ieri ho incontrato Draghi e gli ho detto che non ci possono essere lavoratrici e lavoratori che restano a casa senza stipendio', così Matteo Salvini nel corso di un evento ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Milano, 14 ottobre 2021 'Ieri ho incontrato Draghi e gli ho detto che non cilavoratrici echea casa', così Matteonel corso di un evento ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - Nius22380501 : RT @GIORGIOMALAVOL1: Non mi basta più che toltgano il Green pass. Deve andarsene anche questo governo di abusivi e devono sparire dalla po… - amSee22 : RT @VincenzoVitale_: In Romania i No Vax sono la maggioranza. In Romania gli ospedali sono al collasso. La gente muore. In Italia, le des… -