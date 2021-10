Giucas Casella racconta come sono nati i suoi poteri: “Da piccolo sono caduto in un pozzo” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Oltre ad aver trasferito delle energie positive ad alcuni gieffini, ieri sera Giucas Casella ha parlato del suo passato. L’illusionista ha raccontato di quando ha capito di avere delle abilità fuori dal comune. “Mia madre era sordomuta. Non è come oggi, ai tempi non si poteva fare molto. Io da piccolo sono cascato nel pozzo e urlavo. Eravamo in campagna, mia madre però non mi sentiva. Il pozzo non era profondo, ma potevo annegare, c’era molta acqua.Ragazzi ho urlato per tantissimo tempo, poi è accaduto qualcosa. Con la forza del pensiero lei è stata guidata in mio soccorso. Se voi siete fuori e comunicate con vostra madre, lei avvertirà. Ci sono così tante energie, forze speciali. Noi ... Leggi su biccy (Di giovedì 14 ottobre 2021) Oltre ad aver trasferito delle energie positive ad alcuni gieffini, ieri seraha parlato del suo passato. L’illusionista hato di quando ha capito di avere delle abilità fuori dal comune. “Mia madre era sordomuta. Non èoggi, ai tempi non si poteva fare molto. Io dacascato nele urlavo. Eravamo in campagna, mia madre però non mi sentiva. Ilnon era profondo, ma potevo annegare, c’era molta acqua.Ragazzi ho urlato per tantissimo tempo, poi è acqualcosa. Con la forza del pensiero lei è stata guidata in mio soccorso. Se voi siete fuori e comunicate con vostra madre, lei avvertirà. Cicosì tante energie, forze speciali. Noi ...

