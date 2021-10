(Di giovedì 14 ottobre 2021) La fantasia di, ex Lione e oggi dal 2019 al Betis, entra in azione dalla trequarti offensiva e obbliga le difese avversarie a ricorrere spesso a metodi duri per fermarlo. Non a caso, il ...

Advertising

sportli26181512 : #Fekir: 'In campo amo il contatto con gli altri calciatori': Il trequartista del #Betis è tra i giocatori in #Liga… -

Ultime Notizie dalla rete : Fekir campo

Corriere dello Sport

Ma pernon è un problema, anzi: "Sono umano, ma è il mio gioco e mi piace quando c'è contatto con altri calciatori. Questo è il calcio ", spiega. Poi aggiunge: "Sono molto felice qui, spero che ...Il Barcellona scenderà inquesta sera nel posticipo contro il Granada. Risultati Liga ... 41' Pedrosa , 45+4', 90+7' Cabrera Valencia - Real Madrid 1 - 2 66' Duro, 86' Vinicius Junior, 88' ...La fantasia di Fekir, ex Lione e oggi dal 2019 al Betis, entra in azione dalla trequarti offensiva e obbliga le difese avversarie a ricorrere spesso a metodi duri per fermarlo. Non a caso, il francese ...Maldini avrebbe già messo nel mirino per il suo Milan il colpaccio per il mese di gennaio: scopriamo di chi si tratta e i dettagli della trattativa.