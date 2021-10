Deborah Iurato: l’ex di Amici è Lady Gag in Star in the Star (Di giovedì 14 ottobre 2021) Deborah Iurato, potrebbe essere Lady Gaga durante il programma televisivo Star in the Star, è tornata sul palco durante la semifinale con “The edge of glory”. Deborah Iurato, chi si cela dietro il personaggio di Lady Gaga a Star in the Star (Screenshot)La giuria e soprattutto Andrea Pucci hanno apprezzato molto la bravura di Tommasini nel rappresentare una scenografia degna dell’artista, inoltre sono stati spesi diversi complimenti per l’artista che si cela dietro il personaggio di Lady Gaga. Per Marcella Bella l’artista ha convinto sia per quanto riguarda la presenza scenica e sia per quanto riguarda il talento ... Leggi su ck12 (Di giovedì 14 ottobre 2021), potrebbe essereGaga durante il programma televisivoin the, è tornata sul palco durante la semifinale con “The edge of glory”., chi si cela dietro il personaggio diGaga ain the(Screenshot)La giuria e soprattutto Andrea Pucci hanno apprezzato molto la bravura di Tommasini nel rappresentare una scenografia degna dell’artista, inoltre sono stati spesi diversi complimenti per l’artista che si cela dietro il personaggio diGaga. Per Marcella Bella l’artista ha convinto sia per quanto riguarda la presenza scenica e sia per quanto riguarda il talento ...

