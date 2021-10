Consorzio tutela bufala, in Francia consumi mozzarella superano camembert (Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ la conferma di una vera liaison tra la mozzarella e i francesi. Per la prima volta in Francia, i consumi di mozzarella (vaccina e bufala insieme) hanno superato quelli del formaggio simbolo della ‘grandeur’, il camembert. Lo scrive il quotidiano francese Le Figaro, secondo cui, a settembre, le vendite del comparto mozzarella sono state superiori per la prima volta a quelle del re dei formaggi francesi. In questo successo un ruolo fondamentale lo gioca anche la mozzarella di bufala campana dop, che ha proprio nella Francia il Paese leader per l’export della bufala (+9,7% nel 2020 rispetto al 2019): oltre 1 mozzarella su 3 che va all’estero finisce sulle tavole francesi. “Proprio da ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ la conferma di una vera liaison tra lae i francesi. Per la prima volta in, idi(vaccina einsieme) hanno superato quelli del formaggio simbolo della ‘grandeur’, il. Lo scrive il quotidiano francese Le Figaro, secondo cui, a settembre, le vendite del compartosono state superiori per la prima volta a quelle del re dei formaggi francesi. In questo successo un ruolo fondamentale lo gioca anche ladicampana dop, che ha proprio nellail Paese leader per l’export della(+9,7% nel 2020 rispetto al 2019): oltre 1su 3 che va all’estero finisce sulle tavole francesi. “Proprio da ...

Advertising

StraNotizie : Consorzio tutela bufala, in Francia consumi mozzarella superano camembert - foodaffairs_it : In Francia la mozzarella meglio del Camembert. Il Consorzio di Tutela: 'Insistere sulla promozione'… - Natocnlavaligia : RIPRENDONO FINALMENTE, DOPO UN ANNO E MEZZO DI STOP, EVENTI E RIERE INTERNAZIONALI IN PRESENZA E IL CONSORZIO DI TU… - CentroPagina : Oltre tre milioni di euro per la promozione e gli investimenti in cantina. Ecco il piano per la ripartenza affidato… - manduriaoggi : #Attualità - #MANDURIA - Francesco Delle Grottaglie nuovo presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo… -