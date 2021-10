Bassetti Contro Green Pass | è Diventato Uno Strumento per Portare La Gente a Fare i Tamponi

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il virologo Matteoafferma che ilo così come è ora non ha senso di esistere. “Io a questonon sono più a favore. Così come ...

Advertising

borghi_claudio : Intanto a @Ariachetira va in scena BASSETTI, il medico politologo. Per lui i partiti di centrodestra contro il gre… - francescoburra3 : RT @__Davide: #Aeronautica contro #GreenpassObbligatorio #ScioperoGenerale #governodeipeggiori #Bassetti ammette che tanti decessi erano pe… - Idealis58940514 : @ClaireDeLaCroi2 @dottorbarbieri Veramente si parla di obbligo... qualche giorno fa bassetti disse che era contro i… - RinoSimeoni : RT @__Davide: #Aeronautica contro #GreenpassObbligatorio #ScioperoGenerale #governodeipeggiori #Bassetti ammette che tanti decessi erano pe… - kumbiaerumba : RT @__Davide: #Aeronautica contro #GreenpassObbligatorio #ScioperoGenerale #governodeipeggiori #Bassetti ammette che tanti decessi erano pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti Contro

Anchela decisione del garante degli scioperi di rendere illegittimo e da sanzionare ogni ... Matteo"Con 90% vaccinati, stop restrizioni"/ "Farmacie in tilt per tamponi" Così però non è ...... al premier Mario Draghi e a esponenti del mondo scientifico sostenitori dei provvedimenti..., la rivolta a poche ore dal via: "Perché da medico non lo supporto"“O al lavoro va solo chi è vaccinato, oppure – aggiunge, citato dall’Agi - facciamo il green pass alla francese, dove nei luoghi di aggregazione c'è obbligo di green pass, ma rilasciato unicamente con ...“Il Green pass è stata una buona idea iniziale che poi si è trasformata in un’idea meno buona, quando è stato pensato sull’idea di imitare quello che aveva fatto la Francia per stimolare le persone va ...