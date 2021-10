Alitalia, "Oggi è l'ultimo volo": l'annuncio commosso della hostess (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Signore e signori, grazie per averci accompagnato per 74 anni. Oggi è il nostro ultimo volo Alitalia". È l'annuncio con cui la hostess Alitalia a Fiumicino, con la voce commossa, comunica ai ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Signore e signori, grazie per averci accompagnato per 74 anni.è il nostro". È l'con cui laa Fiumicino, con la voce commossa, comunica ai ...

