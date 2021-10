Alberto Angela dice no | l’ultimo rifiuto fa tremare la Rai

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Grande rinuncia perche ha deciso di rinunciare ad una proposta della Rai: cambio di programma per il divulgatore scientifico. Il divulgatore scientifico e volto storico della Rai (via screenshot)ha deciso di rifiutare la messa in onda di sabato sera dei suoi programmi. Il volto noto del servizio pubblico è diventato celebre per i suoi programmi culturali come Ulisse e Meraviglie. Ad ogni puntata il divulgatore scientifico riesce a tenere i telespettatori davanti allo schermo grazie al suo stile garbato e coinvolgente. Ovviamente la Rai ha riconfermato i suoi programmi, ma aveva pensato a dei nuovi giorni per la messa in onda. Il servizio pubblico aveva proposto il sabato sera ad, che però ha deciso di rifiutare. Infatti Gennaio storicamente è ...